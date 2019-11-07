«طب أسنان قنا» تحتفل بتخرج الدفعة الأولى من الكلية

شهد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ قنا، والدكتور يوسف غرباوي، رئيس الجامعة، اليوم الخميس، احتفالية كلية طب الفم والأسنان، لتخريج طلبة الدفعة الأولى من الكلية.

جاء ذلك، بحضور الدكتور عباس منصور، رئيس الجامعة السابق، والدكتور محمد أبو الفضل بدران، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود خضاري، نائب رئيس الجامعة السابق، والدكتور عبادي القاضي، عميد كلية طب الفم والأسنان، والدكتور محمود سيد عبدالصادق، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور خالد الشريف، نقيب أطباء الفم والأسنان بقنا وعدد من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس وأولياء أمور طلاب الكلية.

وأعرب محافظ قنا، عن سعادته بتواجده بهذه الاحتفالية مقدما التهنئة لخريجي الدفعة الأولى من كلية طب الفم والأسنان، مهنئا الطلبة والطالبات بمناسبة انضمامهم إلى العمل الطبي، موضحًا أن نجاحهم في مهمتهم، مرتبط بمدى إخلاصهم وإيمانهم بالعمل على خدمة المرضى.

وأشاد بدور الجامعة وخاصة القطاع الطبي الذى يضم خمسة كليات بالإضافة للمعاهد الطبية التي تعمل على إعداد الكوادر الطبية في التخصصات المختلفة من خريجي كلياتها لخدمة المستشفيات الجامعية وكافة مستشفيات المحافظة ودورها في رفع المستوى الطبي بها، كما قدم الشكر للآباء والأمهات الذين حضروا الاحتفال مع أبنائهم، والذين شاركوهم مشقة تحصيل العلم

وألقى الدكتور يوسف غرباوي، رئيس الجامعة، كلمته التي استهلها بتهنئة المجتمع القنائي بتخريج الدفعة الأولى من طلاب كلية طب الفم والأسنان، والذين سوف يبدؤون المرحلة الأولى للانضمام للعمل في القطاع الطبي بكافة ربوع المحافظة.

وحث رئيس الجامعة الأطباء الجدد على الاجتهاد فى العمل واوصاهم بالأمانة والالتزام بالقسم وأن المودة والمحبة هى مقومات سمعة الإنسان وأن مرحلة التخرج ليست هى النهاية، ولكن هى البداية فنحن قدمنا باكورة إنتاجنا التعليمي من خريجي كلية طب الفم والأسنان لخدمة كافة ربوع محافظة قنا.

وأكد أن الدولة المصرية لم تدخر جهدا ولا مالا في الأنفاق على كافة الطلاب وصولا بهم لمرحلة التخرج من أجل تخريج منتج يسعى جاهدا لرفعة وطنة والحفاظ عليه وتقدمه ورقية، مؤكدا على حرص الجامعة على توفير كافة الموارد المالية والبشرية لتقديم خريج على درجة كبيرة من الكفاءة والتميز.

وأشاد رئيس الجامعة بالجهد المبذول من كافة القائمين على كلية طب الفم والأسنان منذ اللحظة الأولى من تشيدها، موجهاً التحية للدكتور عباس منصور، رئيس الجامعة السابق، صاحب السبق في إنشاء هذه الكلية وكافة فريق عمل الكلية الذين تعاقبوا عليها وصولا لقيادتها الحالية داعيهم إلى التمسك، بما حققته الكلية من تقدم ومراتب عالية في جودة المتخرجين منها.

واختتم رئيس الجامعة حديثه بشكره وتقديره للواء عبدالحميد الهجان، محافظ قنا، لما يوليه باهتمام خاص بجامعة جنوب الوادي، وحرصه على التواجد الدائم في كافة مناسبات الجامعة ولم يقدمه من دعم.

وأعرب عن شكره وتقدير لكافة الحضور ولقيادات الجامعة وهنأ كافة طلاب الدفعة الأولى المتخرجين من كلية طب الفم والأسنان داعيا إياهم للإحساس بالمرضى ومساعدتهم وصولا للشفاء.

وتطرق لكافة قيادات كلية طب الفم والأسنان من عمداء سابقين وصولا للدكتور محمود سيد، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب وعميدها الحالي الدكتور عبادي القاضي، منوها عن كافة المجهودات التي بذلت في سبيل وصول الكلية لما هى عليه الآن، وتحقيق مراتب متقدمة في صفوف كليات الجامعة.

وأعرب الدكتور محمد أبو الفضل بدران، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، عن بالغ سعادته بهذه المناسبة المحتفى بها اليوم قائلا أن التخرج هو بداية الحياه العملية وليس نهايتها، داعيا خريجي اليوم من طلاب كلية طب الفم والأسنان إلى تخفيف آلام الناس ومنحهم التفاؤل والشفاء من الله تعالى، وحث طلاب هذه الدفعة بالتمسك بأخلاق هذه المهنة العظيمة.

وقدم الدكتور محمود سيد عبدالصادق، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، ترحيبه بكافة حضورالاحتفالية، معربا عن تقديره وامتنانه لكافة أعضاء المنصة وسائر حضور اليوم من طلاب وأولياء الأمور.

وأضاف الدكتور محمود سيد، عن بذلة كافة ما في وسعة إبان تولية أمر الكلية لتوفير متطلبات العملية التعليمية، منوها عن الاهتمام الخاص الذى يوليه رئيس الجامعة الدكتور يوسف غرباوي.

كما أثنى على دور الدكتور عباس منصور، رئيس الجامعة السابق، الذي له الفضل في إنشاء كلية طب الفم والأسنان التي تعد سابقة علمية في محافظة قنا.