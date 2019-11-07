وكالة: إيران تستأنف التخصيب في فوردو بضخ الغاز في أجهزة الطرد المركزي

ذكرت وكالة تسنيم نقلا عن منظمة الطاقة النووية الإيرانية يوم الأربعاء (الخميس بالتوقيت المحلي) أن إيران استأنفت تخصيب اليورانيوم في منشأة فوردو النووية تحت الأرض بضخ غاز اليورانيوم في أجهزة الطرد المركزي بها.

ونقلت الوكالة عن المنظمة القول ”بعد كافة الاستعدادات الناجحة ... بدأ ضخ غاز اليورانيوم في 1044 جهازا للطرد المركزي يوم الخميس في فوردو... تجري العملية بكاملها تحت إشراف مفتشين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة“.

ويحظر الاتفاق النووي الموقع عام 2015 بين إيران والقوى الكبرى إنتاج مواد نووية من منشأة فوردو. لكن مع ضخ غاز اليورانيوم في أجهزة الطرد المركزي بها فإن المنشأة التي بنيت داخل جبل ستتحول من محطة أبحاث مصرح بها إلى موقع نووي نشط.

وقال المتحدث باسم منظمة الطاقة النووية الإيرانية بهروز كمالوندي للتلفزيون الرسمي ”سوف تستغرق العملية بضع ساعات للاستقرار وبحلول السبت عندما يزور مفتشو وكالة الطاقة الذرية الدولية الموقع مجددا ستكون عملية تخصيب اليورانيوم إلى مستوى 4.5 في المئة قد أنجزت“.