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ناهد السباعي وزينة وبسمة تودعن هيثم أحمد زكي

جنازة احمد زكي
جنازة احمد زكي
محمد عباس
نشر فى : الخميس 7 نوفمبر 2019 - 12:50 م | آخر تحديث : الخميس 7 نوفمبر 2019 - 12:50 م

تُشيع الآن جنازة الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، من مسجد مصطفى محمود بمنطقة المهندسين، والذي توفته المنية فجر اليوم، عن عمر ناهز الـ35 عاما، داخل منزله بمدينة الشيخ زايد، إثر هبوط حاد بالدورة الدموية.

وحضر لصلاة الجنازة على الراحل كل من الفنانين ناهد السباعي، وزينة، وبسمة، ومحمد عبد الرحمن، وأمير شاهين، بالإضافة إلى المنتج أحمد السبكي.

وكان هيثم أحمد زكي، توفي فجر اليوم، عن عمر ناهز الـ35 عاما، داخل منزله بمدينة الشيخ زايد، إثر هبوط حاد بالدورة الدموية، حسبما أكد الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية في تصريحات لـ«الشروق».

وكانت مديرية أمن الجيزة، إخطارا من مباحث قطاع أكتوبر، بورود بلاغ من خطيبة الفنان الراحل بأنها حاولت الاتصال به أكثر من مرة ولم يستجب لاتصالاتها.

يُذكر أن هيثم قد ولد في 4 أبريل عام 1984 بالقاهرة، وهو نجل النجم الراحل أحمد زكي، والفنانة هالة فؤاد، وبدء حياته المهنية كممثل في عام 2006، باستكمال ما تبقى من مشاهد والده بفيلم «حليم»، والذي كان من بطولته.

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