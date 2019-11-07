برلمان البرازيل يرفض مقترحا رئاسيا يجيز حمل السلاح للمواطنين

رفض البرلمان البرازيلي، مقترحا للرئيس اليميني جايير بولسونارو، يجيز للمواطنين حمل السلاح في الأماكن العامة، وذلك بإدخال تعديلات على مشروع قانون حول اقتناء السلاح.

وصوّت البرلمان، وفقا لقناة "روسيا اليوم" لصالح تسهيل اقتناء الأسلحة للصيادين وممارسي رياضة الرماية وهواة جمع السلاح، لكنه عارض نزع قيود كانت ستتيح لملايين المواطنين شراء الأسلحة وحملها في الشوارع.

يشار إلى أنه صدر مرسوم رئاسي - في مايو الماضي - يسمح لأصحاب المهن، بينهم سائقو الشاحنات وحتى بعض الصحفيين، حمل السلاح دون الحاجة إلى إثبات سبب حاجتهم إليه.. وبعد أسابيع من إصداره قام الرئيس البرازيلي بمراجعة المرسوم ليعيد تقييد شروط حمل السلاح للمواطنين العاديين.