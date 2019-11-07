أفغاني يضطر إلى طلب المساعدة من الشرطة في الهند بسبب «طوله الفارع»

عانى مشجع كريكيت أفغاني من أجل العثور على مكان للسكن في مدينة لاكناو الهندية، قبيل مباراة بين فريقي بلاده وجزر الهند الغربية، وذلك بسبب "طوله الفارع".

وأفادت وكالة أنباء "خاما برس" الافغانية اليوم الخميس، بأن المشجع "شير خان"، البالغ طوله 8 أقدام و2 بوصة (250 سنتيمترا)، اضطر إلى طلب المساعدة من الشرطة، بعد أن رفضت العديد من الفنادق استضافته.

وذكرت تقارير إعلامية محلية، أن شرطة لاكناو أخذت خان إلى فندق في منطقة ناكا، حيث أمضى الليلة التي سبقت إقامة مباراة أمس الاربعاء.

وقال رانو، صاحب الفندق أن هناك ما يصل إلى 200 شخص تجمعوا بالقرب من الفندق من أجل رؤية مشجع الكريكيت المثير للجدل بسبب طوله.