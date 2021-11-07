التلفزيون العراقي: العثور على مقذوفات لم تنفجر على سطح منزل الكاظمي

ذكر التلفزيون العراقي الرسمي، اليوم الأحد، أن القوات العراقية عثرت على مقذوفات لم تنفجر على سطح منزل رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي الذي تعرض لقصف بطائرات مفخخة مسيرة في محاولة اغتيال فاشلة.

وكان المتحدث الرسمي باسم خلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة العراقية اللواء سعد معن أعلن اليوم أن ثلاث طائرات مسيرة استهدفت فجر اليوم منزل الكاظمي في المنطقة الخضراء.

وقال اللواء معن لتلفزيون "العراقية" إن ثلاث طائرات مسيرة شاركت في عملية استهداف منزل الكاظمي وتمكنت القوات العراقية من إسقاط اثنين منها فيما نفذت الثالثة عملية القصف وأن التحقيق جار للوصول إلى الجناة.