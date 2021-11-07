تشكيل لجنة أمنية عراقية عليا للتحقيق في محاولة اغتيال الكاظمي

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شكل المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي لجنة عليا برئاسة مستشار الأمن الوطني العراقي قاسم الأعرجي للتحقيق في محاولة اغتيال رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي بطائرة مفخخة مسيرة .

ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية "واع" عن مصادر أمنية قولها إن اللجنة ستكون بعضوية وكيل شؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية الفريق أحمد أبو رغيف ورئيس أركان الجيش الفريق أول ركن عبد الامير يارالله ونائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الامير الشمري ورؤساء أجهزة المخابرات ومكافحة الإرهاب والأمن الوطني.

وكان المتحدث الرسمي باسم خلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة العراقية أعلن أن الكاظمي تعرض في الساعات الأولى من صباح اليوم لمحاولة اغتيال فاشلة بثلاث طائرات مسيرة مفخخة.

وقال اللواء سعد معن لتلفزيون "العراقية" إن ثلاث طائرات مسيرة شاركت في عملية استهداف منزل الكاظمي فجر اليوم وتمكنت القوات العراقية من إسقاط اثنتين منها فيما نفذت الثالثة عملية القصف وأن التحقيق جار للوصول إلى الجناة.