العاهل الأردني يهاتف الكاظمي ويؤكد تضامن بلاده الكامل مع العراق

أجرى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اتصالا هاتفيا، اليوم الأحد، مع رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أعرب خلاله عن إدانته واستنكاره لمحاولة الاغتيال الإرهابية الجبانة التي تعرض لها الكاظمي، والتي تستهدف تهديد أمن العراق واستقراره.

وجدد الملك عبد الله ، خلال الاتصال، وفق وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، التأكيد على وقوف الأردن وتضامنه الكامل مع العراق الشقيق وشعبه العزيز، في دعم أمنه واستقراره، وجهود الحكومة العراقية في مواصلة الحرب على الإرهاب.

وعبر العاهل الأردني عن "اعتزازه بالعلاقات الأخوية المتينة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، والحرص على توسيع التعاون في المجالات كافة".

وكان المتحدث الرسمي باسم خلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة العراقية أعلن أن الكاظمي تعرض في الساعات الأولى من صباح اليوم لمحاولة اغتيال فاشلة بثلاث طائرات مسيرة مفخخة.

وقال اللواء سعد معن لتلفزيون "العراقية" إن ثلاث طائرات مسيرة شاركت في عملية استهداف منزل الكاظمي فجر اليوم وتمكنت القوات العراقية من إسقاط اثنتين منها فيما نفذت الثالثة عملية القصف وأن التحقيق جار للوصول إلى الجناة.