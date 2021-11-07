بايدن: فريق الأمن القومي الخاص بي سيساعد في تحديد هوية منفذي الهجوم على الكاظمي

أدان الرئيس الأمريكي جو بايدن، بشدة الهجوم على منزل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، واصفًا الهجوم على منزل الكاظمي بـ«العمل الإرهابي على الدولة العراقية».



وقال «بايدن» إن منفذي الهجوم على منزل الكاظمي يريدون تقويض العملية الديمقراطية في العراق، وذلك حسبما أفادته فضائية «العربية»، في خبر عاجل لها، مساء الأحد.



وأشار الرئيس الأمريكي إلى إصداره تعليمات إلى فريق الأمن القومي الأمريكي لمساعدة قوات الأمن العراقية، متابعًا: «فريق الأمن القومي الخاص بي سيساعد في تحديد هوية منفذي الهجوم على الكاظمي».



وكانت خلية الإعلام الأمني برئاسة الوزراء العراقية، أعلنت أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، تعرض في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، لمحاولة اغتيال فاشلة بطائرة مسيرة مفخخة.



ونقلت وكالة الأنباء العراقية «واع»، عن بيان الخلية أن «محاولة اغتيال فاشلة تعرض لها رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، بواسطة طائرة مسيرة مفخخة حاولت استهداف مكان إقامته في المنطقة الخضراء ببغداد»، مؤكدة أن «الكاظمي لم يصب بأي أذى وهو بصحة جيدة».



من جانبه أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، متابعته -بقلق بالغ- أنباء محاولة الاغتيال الآثمة التي تعرض لها رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي فجر اليوم.



وأدان الرئيس السيسي، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأحد، تلك المحاولة الغاشمة، داعيا الله أن يحفظ رئيس الوزراء العراقي، وأن يتحقق الأمن والاستقرار للعراق وشعبه.