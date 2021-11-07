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الكويت : محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي إجرامية آثمة

رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي
رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي
الكويت (د ب أ)
نشر في: الأحد 7 نوفمبر 2021 - 11:28 ص | آخر تحديث: الأحد 7 نوفمبر 2021 - 11:28 ص

أعربت وزارة الخارجية الكويتية، اليوم الأحد، عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين لمحاولة الاغتيال الآثمة التي تعرض لها رئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق مصطفى الكاظمي.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي اليوم، إن "هذه المحاولة الإجرامية الآثمة لا تستهدف الكاظمي فقط وإنما ما تحقق للعراق وشعبه من وحدة وإنجازات على الصعد كافة"، مؤكدة قناعتها بوعي الأشقاء في العراق لتفويت الفرصة على من أراد بوطنهم ووحدتهم السوء.

وشددت الوزارة على وقوف دولة الكويت إلى جانب العراق وتضامنها وتأييدها لكل الإجراءات التي يتخذها للحفاظ على أمنه واستقراره وسيادته.

وكان المتحدث الرسمي باسم خلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة العراقية أعلن أن الكاظمي تعرض في الساعات الأولى من صباح اليوم لمحاولة اغتيال فاشلة بثلاث طائرات مسيرة مفخخة.

وقال اللواء سعد معن لتلفزيون "العراقية" إن ثلاث طائرات مسيرة شاركت في عملية استهداف منزل الكاظمي فجر اليوم وتمكنت القوات العراقية من إسقاط اثنتين منها فيما نفذت الثالثة عملية القصف وأن التحقيق جار للوصول إلى الجناة.

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