رئيس الوزراء اللبناني يتصل بالكاظمي ويتمنى للعراق دوام الاستقرار

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أجرى رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي اتصالا برئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، هنأه بالسلامة بعد نجاته من محاولة الاغتيال التي تعرض لها.

وتمنى ميقاتي، حسب "الوكالة الوطنية للإعلام" اليوم الأحد، "دوام الأمن والاستقرار للعراق الشقيق".

وكانت خلية الإعلام الأمني العراقية أعلنت أن الكاظمي تعرض في الساعات الأولى من صباح اليوم لمحاولة اغتيال فاشلة بطائرة مسيرة مفخخة.

ويأتي الهجوم وسط ما يشهده العراق من احتجاجات على نتائج الانتخابات البرلمانية التي أجريت الشهر الماضي والتي تكبدت فيها الجماعات الموالية لإيران خسائر كبيرة.

واندلعت اشتباكات أمس الأول الجمعة بين مئات المتظاهرين، احتجاجا على نتائج الانتخابات البرلمانية في 10 أكتوبر، وقوات الأمن بالقرب من المنطقة الخضراء، مقر المكاتب الحكومية والسفارات الأجنبية في بغداد.