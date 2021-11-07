أدانت دولة الإمارات، اليوم الأحد، بشدة الهجوم الإرهابي الجبان الذي استهدف مقر إقامة مصطفى الكاظمي رئيس وزراء العراق بالمنطقة الخضراء في العاصمة بغداد.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان أوردته وكالة أنباء الإمارات (وام) اليوم، أن "دولة الإمارات تعرب عن إدانتها واستنكارها الشديدين لهذه الأعمال الإرهابية التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار في العراق الشقيق، وتتنافى مع القيم والمبادئ الأخلاقية والإنسانية".

وأعربت الوزارة عن تضامنها ووقوفها إلى جانب العراق الشقيق في مواجهة الإرهاب، مؤكدة حرص دولة الإمارات على استتباب الأمن والاستقرار فيه.

وكان المتحدث الرسمي باسم خلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة العراقية أعلن أن الكاظمي تعرض في الساعات الأولى من صباح اليوم لمحاولة اغتيال فاشلة بثلاث طائرات مسيرة مفخخة.

وقال اللواء سعد معن لتلفزيون "العراقية" إن ثلاث طائرات مسيرة شاركت في عملية استهداف منزل الكاظمي فجر اليوم وتمكنت القوات العراقية من إسقاط اثنتين منها فيما نفذت الثالثة عملية القصف وأن التحقيق جار للوصول إلى الجناة.

ويأتي الهجوم وسط ما يشهده العراق من احتجاجات على نتائج الانتخابات البرلمانية التي أجريت الشهر الماضي والتي تكبدت فيها الجماعات الموالية لإيران خسائر كبيرة.