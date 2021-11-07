ولي عهد أبو ظبي يستنكر الاعتداء الذي تعرض له رئيس الوزراء العراقي

تلقى رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، اتصالاً هاتفياً من ولي عهد أبو ظبي ونائب القائد العام للقوات المسلحة الإماراتية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، استنكر فيه الأخير الاعتداء الذي تعرض له رئيس الوزراء.



ونقلًا عن الصفحة الرسمية لرئاسة الوزراء العراقية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مساء الأحد، أعرب ولي عهد أبو ظبي عن تضامن دولة الإمارات العربية المتحدة مع العراق حكومةً وشعباً.



وكانت خلية الإعلام الأمني برئاسة الوزراء العراقية، أعلنت أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، تعرض في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، لمحاولة اغتيال فاشلة بطائرة مسيرة مفخخة.



ونقلت وكالة الأنباء العراقية «واع»، عن بيان الخلية أن «محاولة اغتيال فاشلة تعرض لها رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، بواسطة طائرة مسيرة مفخخة حاولت استهداف مكان إقامته في المنطقة الخضراء ببغداد»، مؤكدة أن «الكاظمي لم يصب بأي أذى وهو بصحة جيدة».



من جانبه أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، متابعته -بقلق بالغ- أنباء محاولة الاغتيال الآثمة التي تعرض لها رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي فجر اليوم.



وأدان الرئيس السيسي، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأحد، تلك المحاولة الغاشمة، داعيا الله أن يحفظ رئيس الوزراء العراقي، وأن يتحقق الأمن والاستقرار للعراق وشعبه.

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