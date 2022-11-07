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بايدن لنتنياهو: التزامي تجاه إسرائيل لا يتزعزع

تل أبيب (د ب أ)
نشر في: الإثنين 7 نوفمبر 2022 - 10:38 م | آخر تحديث: الإثنين 7 نوفمبر 2022 - 10:38 م
أجرى الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الاثنين، اتصالا هاتفيا مع زعيم حزب الليكود بنيامين نتنياهو بعد مرور ستة أيام على فوزه في الانتخابات التي من المحتمل أن تعيد نتنياهو إلى منصب رئيس الوزراء.

وبحسب متحدث باسم نتنياهو، بعث بايدن بتهانيه وقال: "إننا إخوة، وسوف نصنع التاريخ سويا"، بحسب صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية في موقعها الإلكتروني.

وأضاف بايدن "التزامي تجاه إسرائيل لا يتزعزع".

وأبلغ نتنياهو بايدن قائلا: "يمكننا تحقيق المزيد من الاتفاقيات التاريخية (بين إسرائيل ودول عربية). هذه الاتفاقيات في المتناول".

يذكر أن الائتلاف اليميني الذي يقوده نتنياهو حصل على 64 مقعدا من مقاعد الكنيست البالغة 120 في الانتخابات التي شهدتها إسرائيل مطلع الشهر الجاري، وهي الخامسة في أقل من أربع سنوات.

أما تكتل الوسط، بزعامة رئيس الوزراء المنتهية ولايته، يائير لابيد، فحصل على 51 مقعدا.

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