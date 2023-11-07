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أعداد جريدة الشروق
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فيديو.. الهلال الأحمر الفلسطيني: نحن في آخر الساعات لنفاد الوقود بمستشفى القدس

هديل هلال
نشر في: الثلاثاء 7 نوفمبر 2023 - 8:50 م | آخر تحديث: الثلاثاء 7 نوفمبر 2023 - 8:50 م

قال المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني محمد الفتياني، إن الوضع في غزة وخاصة الشمال «صعب جدًا»، لافتًا إلى أن مستشفى القدس التابع للجمعية يعاني من اقتراب نفاد الوقود وشح مياه الشرب.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الثلاثاء، أن هناك عددًا كبيرًا من النازحين والمرضى في أروقة المستشفى، لافتًا إلى أن محيطه يتعرض لقصف عنيف.

وأشار إلى حرص الهلال الأحمر على إكمال مهمته الإنسانية المتمثلة في تقديم الخدمات الطبية وإغاثية لأهالي القطاع، رغم القصف الإسرائيلي الذي يُصعب من الأوضاع على الأرض.

وشدد على الحاجة لحماية المستشفيات وعدم استهدافها، وإدخال الوقود لضمان عمل المولدات الكهربائية، مضيفًا: «نحن في آخر الساعات لنفاد الوقود، ونحتاج لمواد غذائية ومياه شرب وأدوية وإخلاء المصابين إلى مصر لإكمال علاجهم؛ بسبب حاجتهم التدخل الطبي المتقدم».

ولفت إلى أن مستشفيات القطاع بحاجة إلى المستلزمات طبية بداية من الشاش إلى أدوية التخدير وأدوية الأمراض المزمنة، مؤكدًا أن «الجمعية تعمل مع نظيرتها المصرية على إدخال المساعدات إلى القطاع، لكن لم يصل منها إلا القليل نحو الشمال».

https://fb.watch/oae1GIbHhH/?mibextid=Nif5oz

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