باكستان ترسل شحنة ثانية تزن 90 طنا من المساعدات الإنسانية إلى غزة

أرسلت باكستان، اليوم الثلاثاء، شحنة ثانية من المساعدات الإنسانية إلى سكان قطاع غزة، حيث شهد وزير الخارجية جليل عباس جيلاني، إقلاع الطائرة الخاصة التي كانت تحمل على متنها 90 طنا من مستلزمات النظافة والأدوية والمواد الغذائية، من مطار إسلام آباد الدولي.

ونقلت وكالة أنباء "أسوشيتد برس" الباكستانية عن جيلاني القول، إن باكستان ترسل المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة، "الذين يواجهون بصورة مستمرة القمع من جانب قوات الأمن الإسرائيلية".

وحث وزير الخارجية الباكستاني المجتمع الدولي على القيام بدوره من أجل الوصول إلى حل سلمي للصراع، من خلال إقامة دولة مستقلة لفلسطين، عاصمتها القدس.

وأعرب جيلاني عن "تضامن باكستان الكامل مع الإخوة والأخوات الفلسطينيين"، مدينا "استخدام إسرائيل الوحشي وغير المتناسب والعشوائي للقوة ضد المدنيين، ومن بينهم النساء والأطفال، المحاصرين حاليا في غزة".