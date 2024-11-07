التحقيق مع 5 متهمين بالإتجار في العملة بمنطقة مصر الجديدة

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أمرت نيابة مصر الجديدة بحبس 5 متهمين وهم محامي، وإثنين محاسبين، وإثنين سودانيين، متهمين بالإتجار في العملة 4 أيام على ذمة التحقيقات في الاتهامات الموجه إليهم.

وتباشر نيابة مصر الجديدة التحقيق مع 5 متهمين بينهم 2 سودانيين متهمين بالإتجار في العملة بمبلغ يقدر بنحو 3 مليون و 620 ألف جنيه.

وقال المحامي إبراهيم طه أحمد، دفاع أحد المتهمين، ل " الشروق" إن جهات التحقيق وجهت لكلا من المتهمين تهمة الإتجار في العملة، حيث دفع خلال تحقيقات النيابة بانتفاء صله المتهم بالإحراز، وخلو الأوراق من ثمه دليل مادي يصل لحد الكفاية بالنسبة للمتهم في التعامل بالنقد الأجنبي.

وتوصلت تحريات مباحث قسم شرطة مصر الجديدة لصحة الواقعة وتمكنت من ضبط المتهمين وتم عرضهم على النيابة التي تولت التحقيقات.