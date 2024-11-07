وزير العدل يفتتح فرع توثيق في الأكاديمية الوطنية للتدريب



افتتح وزير العدل، والمدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، فرع توثيق بالأكاديمية، وذلك بحضور مساعدي الوزير المعنيين.

جاء ذلك خلال توجه المستشار عدنان فنجري وزير العدل، إلى مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، حيث كان في استقباله الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية، ليجري جولة داخل مقر الأكاديمية.

واستمع وزير العدل، خلال الجولة، إلى شرح تفصيلي عن أنشطة الأكاديمية وما تقدمه من برامج تدريبية لتنمية المهارات والقدرات، ودورها في التدريب والتأهيل للقيادة، ورسالتها في تطوير رأس المال البشري.



وأبدى الوزير تقديره للدور الرئيس والفعال الذي تقوم به الأكاديمية الوطنية للتدريب، مشيرا إلى أنها مؤسسة وطنية تساهم في إعداد القيادات الفاعلة في كل قطاعات الدولة، وتقدم برامج متنوعة تعمل على تطوير وتدريب وتأهيل الكوادر الشابة لتصبح قيادات واعية تساهم في بناء المجتمع.

ويأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالتوسع في تقديم خدمات الشهر العقاري والتوثيق تيسيراً على المواطنين وتلبية لاحتياجات وظروف كافة الفئات على مستوى الجمهورية.