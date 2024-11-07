حصيلة ضحايا العدوان على غزة تتجاوز 146 ألف شهيد وجريح

نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ398 على القطاع.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، اليوم الخميس، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 6 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 78 شهيدًا و214 إصابة، خلال الـ48 ساعة الماضية.

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م، إلى 43 ألفًا و469 شهيدًا، و102 ألف و561 إصابة.

وجددت التنويه أن عددًا من الضحايا لايزال تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وواصلت طائرات ومدفعية الاحتلال قصفهما لمختلف مناطق قطاع غزة اليوم الخميس، ما أسفر عن استشهاد نحو 40 فلسطينيًا وإصابة العشرات.

واستشهد عشرة فلسطينيين في غارتين منفصلتين ببيت لاهيا؛ استهدفت الأولى منزلا لعائلة العاصي، ما أسفر عن استشهاد ستة مواطنين، فيما استشهد أربعة مواطنين في قصف على سوق بيت لاهيا.

وفي مخيم جباليا استشهد ستة مواطنين في قصف مدفعي استهدف مواطنين بالقرب من دوار أبو شرخ غرب المخيم.

وارتقى خمسة شهداء ومصابون في غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في محيط مسجد العمري بجباليا البلد شمال قطاع غزة.

وقصف جيش الاحتلال استهدف منزلين في جباليا النزلة شمالي قطاع غزة ما أسفر عن ارتقاء أربعة مواطنين.

وفي مخيم النصيرات ارتقى ثلاثة مواطنين في قصف استهدف تبة النويري بعد ساعات من استشهاد خمسة مواطنين في قصف منزل عائلة الصانع.

وانتشلت فرق الإسعاف والطوارئ جثامين ستة مواطنين من رفح، بينهم أربعة من عائلة أبو سبلة في حي الجنينة، وطفلان في منطقة المشروع شرق المدينة.