قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الحكومة نجحت في خفض الدين الخارجي من 168 مليار دولار إلى نحو 153 مليار دولار خلال الفترة الماضية، مع التوقعات باستمرار هذا التراجع.

وأشار خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «حوار الخميس» المذاع عبر شاشة «الحدث اليوم»، إلى توقع العديد من المؤسسات الدولية استمرار نمو الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد المصري.

وأعرب عن تفاؤله بتحقيق نتائج إيجابية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، قائلاً: «مستمرون في تحقيق هذه المستهدفات.. وإن شاء الله سنجني ثمار عملية الإصلاح الاقتصادي خلال الفترة المقبلة».

وفيما يتعلق بسد النهضة، أكد موقف مصر الثابت الداعم للتنمية في دول حوض النيل، وحرصها على تنمية الدول الإفريقية الشقيقة، مع التشديد على ضرورة التنسيق المسبق مع دول المصب بشأن أي مشروعات تقام على النيل الأزرق.

واختتم مؤكداً أن «مصر حريصة على حماية حقوقها المائية بكل الوسائل الممكنة».

وبدأت الثلاثاء، إجراءات المراجعة الرابعة لبرنامج مصر مع صندوق النقد الدولي، بعقد اجتماعات بين بعثة الصندوق ومسؤولين في المجموعة الوزارية الاقتصادية، التي ستتيح صرف شريحة مالية جديدة بقيمة 1.3 مليار دولار بعد الموافقة عليها من المجلس التنفيذي للصندوق.