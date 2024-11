بوريل: الاتحاد الأوروبي يشعر بالفزع من الغارات الإسرائيلية على البقاع وبعلبك في لبنان

قال مسئول السياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن «الاتحاد الأوروبي يشعر بالفزع من الغارات الجوية الإسرائيلية على مناطق البقاع وبعلبك والناصرية في لبنان، وبالقرب من مطار بيروت، والتي أفادت التقارير بمقتل عشرات الأشخاص فيها».

وشدد في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم الخميس، على أن «احترام القانون الدولي الإنساني غير قابل للتفاوض»، داعيًا إلى وقف فوري لإطلاق النار، وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل 40 شخصا في غارات إسرائيلية استهدفت شرق البلاد، الأربعاء، بما في ذلك مدينة بعلبك، مشيرة إلى أن عمليات الإنقاذ ورفع الأنقاض لا تزال جارية بحثا عن مفقودين.

وقالت الوزارة في بيان، ضمنته حصيلة غير نهائية للضحايا، إن «سلسلة غارات إسرائيلية على البقاع وبعلبك أسفرت عن مقتل 40 شخصا وإصابة 53».

وأحصت الوزارة مقتل 11 شخصا في مدينة بعلبك و16 في بلدة الناصرية.

وشن الطيران الإسرائيلي غارات في أنحاء مختلفة من لبنان الأربعاء، من دون إنذارات مسبقة من جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وبحسب الوكالة، فقد أدت الغارات إلى تدمير «منازل متقاربة» في بعلبك، حيث أفاد مسئولون محليون بسقوط ضحايا.

The EU is appalled by Israeli airstrikes on the Bekaa, Baalbek, Nasriya & close to Beirut airport, in which tens of people have reportedly been killed.

The respect of IHL is not negotiable. We call once again for an immediate ceasefire & symmetrical implementation of UNSCR 1701.