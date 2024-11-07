إسرائيل توقع صفقة مع بوينج الأمريكية لشراء 25 طائرة حربية من طراز إف – 15

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قالت وزارة الدفاع الإسرائيلية اليوم الخميس، إنها وقعت صفقة لشراء 25 طائرة من الجيل القادم من مقاتلات إف-15 مع شركة بوينج الأمريكية.

وبحسب وكالة «رويترز»، أضافت الوزارة أن الصفقة التي تبلغ قيمتها 5.2 مليار دولار، جزء من حزمة أوسع من المساعدات وافقت عليها الإدارة الأمريكية والكونجرس في وقت سابق من هذا العام، وتضمنت خيارا لشراء 25 طائرة إضافية.

وكشفت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، أغسطس الماضي، أنها وافقت على صفقات أسلحة جديدة لإسرائيل.

وقالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون)، إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن وافق على بيع إسرائيل عتادا عسكريا بقيمة تزيد على 20 مليار دولار.

وأعلنت الخارجية الأمريكية في رسالة وجّهتها للكونجرس، أنها وافقت على بيع 50 مقاتلة «إف-15» لإسرائيل، بقيمة 18,82 مليار دولار.

وستشتري إسرائيل نحو 33 ألفا من ذخائر الدبابات، و50 ألفا من ذخائر الهاون المتفجرة، وشاحنات عسكرية.