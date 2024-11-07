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وزير خارجية فرنسا يزور إسرائيل والأراضي الفلسطينية لإجراء محادثات دبلوماسية

تل أبيب - (د ب أ)
نشر في: الخميس 7 نوفمبر 2024 - 4:03 م | آخر تحديث: الخميس 7 نوفمبر 2024 - 4:03 م

وصل وزير الخارجية الفرنسي جان - نويل بارو، إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية، اليوم الخميس، في زيارة قصيرة تهدف إلى البحث عن حلول دبلوماسية، بحسب ما أوردته صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني.

وكتب بارو، في منشور على منصة إكس، فور وصوله: "عدت إلى إسرائيل لإجراء حوار صعب بشأن لبنان وغزة. فالحلول الدبلوماسية ممكنة.. حان الوقت لوضع حد للمأساة التي بدأت في السابع من أكتوبر (2023)".

والتقى بارو في تل أبيب مع أسرتي الرهينتين الإسرائيليتين - الفرنسيتين المحتجزتين في غزة، أوهاد ياهالومي وعوفير كالديرون، وتعهد بأن تواصل فرنسا بذل ما بوسعها لضمان إطلاق سراح مواطنيها وجميع الرهائن في غزة.

ومن المقرر أن يلتقي وزير الخارجية الفرنسي أيضا بوزير الدفاع الإسرائيلي الجديد يسرائيل كاتس ووزير الشئون الاستراتيجية رون ديرمر.

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