10 شهداء في قصف للاحتلال على رفح الفلسطينية ومنزل بجباليا

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استُشهد 10 فلسطينيين وأصيب آخرون بجروح، اليوم الخميس، في قصف الاحتلال الإسرائيلي مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وبلدة جباليا شمالاً.

وأفاد مراسل وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، بأن 5 مواطنين استُشهدوا جراء قصف مسيّرة للاحتلال مجموعة من المواطنين في حي الجنينة شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأضاف أن 5 مواطنين آخرين استُشهدوا وأصيب عدد آخر بجروح، إثر غارة للاحتلال على منزل في محيط مسجد العمري بجباليا البلد شمال قطاع غزة.

وفي وقت سابق، استشهد ثمانية فلسطينيين، وأصيب آخرون، صباح اليوم الخميس، في قصف طائرات الاحتلال مخيم النصيرات وشرق مدينة رفح، وسط وجنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد 3 مواطنين، وإصابة آخرين، في قصف الاحتلال منطقة النويري غرب مخيم النصيرات.

وأضافت المصادر ذاتها، أن 5 شهداء ارتقوا في قصف طائرة مسيرة تابعة للاحتلال منطقة تبة زارع شرق مدينة رفح.

كما أفادت مصادر محلية، بأن 6 مواطنين استشهدوا في قصف مدفعي استهدف مواطنين قرب دوار أبو شرخ غرب مخيم جباليا.

وأضافت المصادر، أن 3 مواطنين آخرين استشهدوا بعد استهداف طائرة مسيرة للاحتلال شارع السوق بمشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة.