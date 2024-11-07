قال عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" التابعة لجماعة "حزب الله"، في البرلمان اللبناني، إبراهيم الموسوي، إن الجماعة ترحب بأي جهد لوقف الحرب في لبنان، لكنها "لا تعلق آمالها" على إدارة أمريكية بعينها، وذلك تعقيباً على فوز دونالد ترمب في الانتخابات الأمريكية.

وأضاف: "أمريكا قادرة على ممارسة نفوذها لوقف هذا الدمار ونريد أن نرى تحركاً"، مشيراً إلى أن الجمهوريين والديمقراطيين لديهما سياسة مماثلة تجاه إسرائيل"، بحسب موقع الشرق الاخباري.

وكان مسعد بولس، مستشار الرئيس الأمريكي المنتخب، قد صرح بأن دونالد ترمب ملتزم بإنهاء الحرب قبل دخوله إلى البيت الأبيض، لافتاً إلى أن "الديمقراطيين حاولوا إنجاز اتفاق وقف إطلاق نار في لبنان قبل الانتخابات، لكن إسرائيل لم تستجب".

وأضاف بولس أنه سيتولى مهام التفاوض مع لبنان، فيما أشار إلى أن ترمب سيعين شخصاً ملماً بالملف الإسرائيلي للتفاوض مع الإسرائيلين، حسبما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية.