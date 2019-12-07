وزير الاتصالات يصدر قرارا بإعادة تشكيل لجنة حماية حقوق المستخدمين بتنظيم الاتصالات

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أصدر الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قراراً بإعادة تشكيل لجنة حماية حقوق المستخدمين بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، برئاسة المهندس مصطفى محمد عبد الواحد القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

ويضم التشكيل الجديد كلا من الدكتور خالد الشريف رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات (سيكونس) للاتصالات والدكتور شريف كامل عميد كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية ومحمد صلاح الدين منتصر الكاتب والصحفي بجريدة الأهرام والدكتور مدحت عبد المنعم المسيري أستاذ الهندسة الفيزيائية بجامعة القاهرة والدكتور طلعت عبد القوي رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، ياسر فتحي رزق رئيس مجلس إدارة جريدة أخبار اليوم كمال كامل ريان زيان رئيس قسم الاتصالات بجريدة العالم اليوم سعاد السيد حسن الديب رئيس الاتحاد النوعي لجمعيات حماية المستهلك، أسامة كمال حلمي أحمد، الإعلامي خالد حنفي من ذوى الإعاقة.

كما يضم التشكيل عضو مجلس النواب اللواء الدكتور راضي عبد المعطي على رئيس جهاز حماية المستهلك محمد أبو شقة أستاذ قانوني مي عبد الحميد رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عبد اللطيف المناوي كاتب وصحفي والدكتور مصطفى الفقي رئيس مكتبة الإسكندرية والدكتور أحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية سابقا وأسامة هيكل وزير الإعلام سابقاً ورئيس لجنة الإعلام بمجلس النواب والدكتور سامح فريد رئيس جامعة نيو جيزة جلال دويدار كاتب وصحفي بالأخبار والمهندس على حسن أنيس المدير التنفيذي للتفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات (مقرر اللجنة).

ونص القرار على أن تكون مدة عمل اللجنة سنتين تقوم خلالها بتقديم المشورة في شأن حماية مصالح مستخدمي خدمات الاتصالات، وتضع لائحتها التنفيذية وأسلوب عملها في سبيل تحقيق أهدافها، وترفع توصياتها إلى مجلس إدارة الجهاز القومي للاتصالات للنظر فيها واعتمادها.