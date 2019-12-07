 التعاون الإسلامي: مطلق النار في فلوريدا الأمريكية «لا يمثل الشعب السعودي» - بوابة الشروق
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التعاون الإسلامي: مطلق النار في فلوريدا الأمريكية «لا يمثل الشعب السعودي»

د ب أ
نشر فى : السبت 7 ديسمبر 2019 - 1:45 م | آخر تحديث : السبت 7 ديسمبر 2019 - 1:45 م

 

أكدت منظمة التعاون الإسلامي أن الطالب السعودي الذي قام بإطلاق النار على عدد من المتدربين في ولاية فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية "لا يمثل القيم الإسلامية التي تميز الشعب السعودي".

وأعربت منظمة التعاون الإسلامي، في بيان لها اليوم السبت، عن"حزنها إزاء وقوع حادث إطلاق النار الذي جرى في ولاية فلوريدا، وأدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى."

وأكدت المنظمة التي تتخذ من جدة غرب السعودية مقرا لها، "رفضها لهذا الاعتداء"، مشددةً على" أن المعتدي لا يمثل القيم الإسلامية السمحة التي تميز الشعب السعودي والمسلمين جميعًا الذين يؤمنون بالتسامح والاعتدال والوسطية والانفتاح على الحضارات الإنسانية".

وقدم الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، "العزاء لأهالي القتلى".

وأكدت هيئة كبار العلماء السعودية اليوم، أن حادث إطلاق النار في ولاية فلوريدا الأمريكية "عمل إجرامي مدان".

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