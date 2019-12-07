محافظ سوهاج: إزالات فورية في المهد لـ9 حالات تعد وبناء مخالف خلال 7 أيام

أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، عن تنفيذ الوحدات المحلية لإزالات فورية في المهد لـ9 حالات تعد وبناء مخالف خارج الحيز العمراني، خلال الأسبوع الماضي، مؤكداً تطبيق القانون بكل حزم لاستعادة أراضي الدولة وحق الشعب، داعياً جميع المواطنين الجادين في تقنين أوضاع أراضي الدولة بسرعة إنهاء الإجراءات ‎قبل انتهاء المهلة المحددة في 8 يناير 2020.

وقال الفقي إن مركز ومدينة البلينا نفذ إزالة فورية لحالة تعد على 60 مترا بشارع السندق أحمد بالمدينة، وأزال مركز ومدينة جهينة حالة تعد بالبناء على أرض أملاك الدولة بنجع المغنمين، حيث تمت الإزالة الفورية ومصادرة المواد المستخدمة في البناء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأوضح الفقي أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما أزالت حالة تعد بقرية الحديقة حوض الرقبة، وحالة أخرى بنجع المستجد في قرية العتامنة، لافتا إلى أن التعدي كان بالبناء المخالف خارج الحيز العمراني، حيث تم مصادرة مواد البناء وفك الشدات الخشبية المستخدمة، مضيفا أنه تم إزالة 2 حالة تعد على الأراضي الزراعية بمساحة 4 قراريط، وحالة تعد على الطريق السريع بقرية العتامنة، وكذلك إزالة فورية في المهد لبناء سور على مساحة 40 مترا خارج الحيز العمراني بقرية مشطا.

وأضاف المحافظ أن مركز ومدينة المراغة قام بإزالة فورية بنجع الكماش في قرية البطاخ للتعدي على 200 متر أملاك دولة بالبناء بالبلوك الأبيض والأسمنت، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.