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عرضت فضائية «euronews»، صباح السبت، مقطع فيديو يظهر إضاءة شجرة عيد الميلاد في الفاتيكان.وتجمع مئات الأشخاص لمشاهدة إضاءة شجرة عيد الميلاد، والفعاليات التي تم إقامتها للاحتفال بموسم الأعياد.