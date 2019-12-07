 بالفيديو.. إضاءة شجرة عيد الميلاد بالفاتيكان - بوابة الشروق
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بالفيديو.. إضاءة شجرة عيد الميلاد بالفاتيكان

نور رشوان
نشر فى : السبت 7 ديسمبر 2019 - 1:30 م | آخر تحديث : السبت 7 ديسمبر 2019 - 1:30 م


عرضت فضائية «euronews»، صباح السبت، مقطع فيديو يظهر إضاءة شجرة عيد الميلاد في الفاتيكان.
وتجمع مئات الأشخاص لمشاهدة إضاءة شجرة عيد الميلاد، والفعاليات التي تم إقامتها للاحتفال بموسم الأعياد.


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