أعلن وزير الصحة البولندي، آدم نيدزيلسكي، اليوم الثلاثاء، إن بولندا ستفرض التطعيم الإجباري ضد فيروس كورونا على الأطباء والمعلمين وموظفي الأمن اعتبارا من 1 مارس المقبل، حيث أعلن عن مجموعة من الإجراءات الجديدة للحد من انتشار الفيروس.

وفي حين أن عدد حالات الإصابة اليومية بالفيروس قد استقر، إلا أنه لا يزال عند مستوى مرتفع وتخشى السلطات من أن اللمتحور الجديد "أوميكرون" يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع في الإصابات، وفقا لصحيفة "جارديان" البريطانية.

وقال آدم نيدزيلسكي، في مؤتمر صحفي: "لا توجد مؤشرات على اتجاه تنازلي واضح للإصابات بكورونا، وهناك خطر من ظهور متحور أوميكرون، هذان العاملان يتطلبان منا اتخاذ إجراءات حاسمة".

يشار إلى أن، بولندا لم تسجل حتى الآن أي حالات إصابة بمتحور "أوميكرون".

وقال نيدزيلسكي، إن الحد الأقصى لعدد الأشخاص المسموح به في الأماكن العامة مثل المطاعم ودور السينما سيتم تخفيضه إلى 30٪ من أصل 50% مسموح به الآن، باستثناء الأشخاص الذين تم تطعيمهم.

وسيطلب من الشركات أيضا التحقق من شهادات التطعيم للعملاء.

وسيتم إغلاق النوادي الليلية اعتبارا من 15 ديسمبر الجاري، وفي ليلة رأس السنة. وفي يوم رأس السنة، لن يسمح إلا لـ 100 شخص بالدخول، باستثناء أولئك الذين تم تطعيمهم.

وأبلغت الدولة التي يبلغ عدد سكانها حوالي 38 مليون نسمة حتى الآن عن، 3704040 حالة إصابة بفيروس كورونا و 86205 حالة وفاة.