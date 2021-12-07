عرض الإعلامي يوسف الحسيني عبر برنامجه "التاسعة" على القناة الأولى، تقريرًا عن "أول سيارة بالأسانسير"، وهو حلم الفتاة "سما"، الذي يُمكِّن ذوي الهمم من ركوب السيارات.

بدأت القصة، حسبما يروي والد سماء، بإصابتها بضمور عضلي وهي في سن الثانية، ولم يكن بمقدورها النهوض أو التحرك، واضطرت للجلوس على كرسي متحرك.

يضيف الأب أنّ صعوبة تحرك ابنته بالكرسي وحملها من أجل ارتياد السيارة دفعهم للاعتماد على سيارة مزودة بالأسانسير، وقد كانوا في تلك الآونة في دبي.

وعند عودتهم لمصر، وجدت الأسرة الصعوبة نفسها فقروا استقدام السيارة من الإمارات، ولفتت الأنظار بشدة حيث سألهم بعض "الجيران" عن هذه السيارات، فعرضت سما على والدها استقدام سيارتين لتوفيرها لمن يحتاجها، ويكون بداية مشروع.

يشير الأب إلى أنّ الأمر حظي بدعم كبير من الدولة، وتم طرحه في معرض النقل الذكي.

تتحدث سما عن أهمية هذه السيارة لذوي الهمم وتأثيره على حركتهم، بل أيضًا وشخصيتهم، وذلك من خلال تشجيعهم نحو النزول للشارع والتعامل مع الآخرين.

توضح أنّها عرضت الفكرة على الرئيس عبد الفتاح السيسي في المعرض، وحرصت على توجيه الشكر للرئيس على دعمه لأصحاب الهمم والتسهيل عليهم.

وكان الرئيس السيسي قد استمع لشرح تفصيلي للسيارة المخصصة لغير القادرين على الحركة، وذلك خلال حضوره مؤتمر منتجات معرض النقل الذكي للشرق الأوسط.

وخلال حضوره المؤتمر، وجه الرئيس السيسي الشكر للفتاة صاحبة السيارة، قائلا: "بنشكرك، وكتر خيرك"، فيما شرح والدها فكرة السيارة: "كانت تجربة شخصية، وكان في مشكلة لبنتي في التنقل.. عندما أكرمنا الله بالسيارة أصبحت بنتي تعرف تتنقل وتركبها بسهولة".

