إيفرتون يقلب الطاولة على أرسنال ويحقق فوزا ثمينا في غياب النني

نجح نادي إيفرتون في كسر سلسلة النتائج السيئة التي تعرض لها الفريق في الجولات الأخيرة، وتمكن من التفوق على أرسنال بنتيجة 2-1 في ختام مباريات الجولة رقم 15 من البريميرليج.

ودخل أصحاب الأرض هذه المباراة هم يخوضون ثاني اسوأ سلسلة لهم في عهد المسابقة، بدون تحقيق أي فوز في أخر 8 جولات بالدوري (التعادل في 2 والخسارة في 6).

وأنتهى الشوط الأول بتفوق الضيوف بهدف نظيف عن طريق مارتين أوديجارد، الذي سجل الهدف الأول لأرسنال في الدقيقة الثانية من الوقت بدل من الضائع.

وظلت النتيجة تشير إلى تقدم الضيوف حتى الدقائق ال10 الأخيرة، عندما نجح البرازيلي ريتشارليسون من إدراك التعادل لأصحاب الأرض.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدل من الضائع تمكن الجناح الإنجليزي، ديماراي جراي، من تسجيل هدفًا رائعًا في شباك الضيوف، ليمنح فريقه ثلاث نقاط غالية ويكبد الجانرز هزيمة جديدة في الدوري.

الفوز انهى السلسلة السلبية للتوفيز ورفع من رصيدههم إلى 18 نقطة في المركز الثاني عشر، في حين تلقى أرسنال خسارته السادسة هذا الموسم ليتجمد رصيد الفريق عند 23 نقطة في المركز السابع.