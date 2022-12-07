بوحبيب: لبنان لا يتحمل مليوني نازح سوري دون تحديد موعد لعودتهم

شدّد وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عبدالله بو حبيب، خلال لقائه سفراء الدول الاسكندنافية، على أن لبنان لا يستطيع تحمل وجود حوالي مليوني نازح سوري على أرضه دون تحديد موعد لعودتهم.

وبحث الوزير بوحبيب، اليوم الأربعاء، مع سفراء الدول الاسكندنافية لدى لبنان قضية النازحين السوريين، واعتبر أنه "في حال توقفت المساعدات الدولية لهم سيعودون إلى بلادهم".

وأكد وزير الخارجية أن لبنان "هو بلد نموذجي للتعايش بين المسلمين والمسيحيين يجب الحفاظ عليه وحمايته من تداعيات النزوح السوري إضافة إلى وجود اللاجئين الفلسطينيين على أرضه منذ 74 عاما ينتظرون حلاً سياسيا".

يذكر أن عدد النازحين السوريين في لبنان يبلغ حاليا مليونان و80 ألف نازح. ويطالب لبنان بعودة النازحين السوريين إلى بلادهم عودةً آمنة وكريمة.