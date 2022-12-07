ديبلوماسي روسي: سنرد على الحزمة التاسعة من عقوبات الاتحاد الأوروبي بإجراءات مضادة

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر جروشكو، أن بلاده سترد على الحزمة التاسعة من عقوبات الاتحاد الأوروبي بإجراءات تقييدية مضادة.

وقال جروشكو، في تصريح لوكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم الأربعاء، إنه "من الطبيعي أن نفكر في اتخاذ تدابير تقييدية مضادة في حال كان ذلك في مصلحتنا".

وأضاف أن "الاتحاد الأوروبي ودول غربية أخرى تجاوزت بالفعل السلوك العقلاني، فمعظم هذه العقوبات بدأت في الواقع تؤثر على المصالح الأساسية للأوروبيين أنفسهم".

يُذكر أن المفوضية الأوروبية وممثلو دول الاتحاد الأوروبي ناقشوا مؤخرا إعداد الحزمة التاسعة من العقوبات ضد روسيا، والتي قد تشمل 180 عقوبة جديدة، بما في ذلك في مجال التكنولوجيا والتمويل والإعلام. ونقلت صحيفة "بوليتيكو" الأوروبية عن مصادر دبلوماسية، قولها "إن هناك ثقة في إمكانية التوصل إلى اتفاق بشأن عقوبات ضد روسيا بسرعة نسبية، ربما قبل اجتماع مجلس الشؤون الخارجية وقمة الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل".

وكانت دول الاتحاد الأوروبي قد اتفقت على فرض سعر أقصى بــ 60 دولاراً لبرميل النفط الروسي المنقول بحرًا، وفي المقابل أعلنت موسكو أنها لن تبيع النفط للبلدان المشاركة في تطبيق سقف السعر على نفطها.

بدوره، أعلن المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أنه سيتم الإعلان عن رد روسيا بشأن تسقيف أسعار النفط بعد اتخاذه.

ذكرت ذلك قناة "روسيا اليوم" في نبأ عاجل دون المزيد من التفاصيل.

وكان نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، صرح في وقت سابق، بأن قرار تسقيف سعر النفط الروسي سيحدث قفزة في الأسعار، وأن المستهلك الغربي وحده من سيتحمل هذا العبء، وفقا لما أوردته قناة "روسيا اليوم".