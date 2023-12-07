بيع 90% من تذاكر كأس العالم للأندية بالسعودية

أعلن ماجد الصاحب، الأمين العام المساعد للشؤون الاستراتيجية بالاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الخميس، عن اقتراب تذاكر بطولة كأس العالم للأندية من النفاد، وذلك قبل أيام قليلة من انطلاق المونديال.

وتستضيف المملكة العربية السعودية بطولة كأس العالم للأندية للمرة الأولى، وذلك خلال الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر الجاري.

وصرح الصاحب في مؤتمر صحفي "تم بيع 90% من تذاكر مونديال الأندية، وبلغ عدد المتقدمين لشراء التذاكر 5ر1 مليون مشجع، من أكثر من 100 جنسية مختلفة".

وأضاف "أكثر الجنسيات شراء لتذاكر كأس العالم للأندية من السعودية ومصر والبرازيل والهند وإنجلترا". وأشار الصاحب "للمرة الأولى في تاريخ البطولة يتم استضافة مقرات التدريب لستة أندية من خارج الدولة المستضيفة في مقر واحد".

وتابع "يوجد منطقتان للمشجعين في محيطي ملعبي مدينتي الملك عبد الله الرياضية والأمير عبد الله الفيصل الرياضيتين، حيث تتسع الأولى لأكثر من 12500 مشجع والثانية 6500 شخص".

ويشارك 7 أندية في البطولة، التي تقام لآخر مرة بالنظام القديم، هي الأهلي المصري (بطل أفريقيا)، مانشستر سيتي الإنجليزي (بطل أوروبا)، فلومينينسي البرازيلي (بطل أمريكا الجنوبية)، أوراوا ريد دياموندز الياباني (بطل آسيا)، كلوب ليون المكسيكي (بطل أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي)، أوكلاند سيتي (بطل أوقيانوسيا)، واتحاد جدة (حامل لقب الدوري السعودي)، الذي يشارك في المسابقة ممثلا عن البلد المضيف.

وتنطلق البطولة يوم الثلاثاء القادم بالمباراة الافتتاحية بين اتحاد جدة وأوكلاند، حيث يصعد الفائز منهما لملاقاة الأهلي في الدور الثاني، الذي يشهد مواجهة أخرى بين كلوب ليون وأوراوا ريد دياموند.

ويلتقي الفائز من أوراوا وكلوب ليون مع مانشستر سيتي في الدور قبل النهائي، الذي يشهد لقاء آخر بين فلومينينسي مع الفائز من لقاء الأهلي مع الاتحاد أو أوكلاند.

ومن المقرر أن تُقام النسخة التالية للبطولة عام 2025 في الولايات المتحدة، بمشاركة 32 فريقا، حيث ستجرى كل 4 أعوام، بدلا من إقامتها سنويا مثلما هو الحال الآن.