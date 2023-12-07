فرنسا تبدأ تحقيقا مع مهاجم قتل سائحا ألمانيا في باريس

بدأت وزارة العدل الفرنسية تحقيقا مع مهاجم متطرف طعن سائحا ألمانيا حتى الموت وأصاب شخصين آخرين في باريس.

ويجري التحقيق مع الشاب /26 عاما/ بتهمة القتل والشروع في القتل بخلفية إرهابية، حسبما أعلن مكتب المدعي العام لمكافحة الإرهاب في باريس مساء الأربعاء. وتم حبس المشتبه به احتياطيا ويجري عزله.

وكان المهاجم قد طعن سائحا ألمانيا /23 عاما/ وأصاب شخصين آخرين في مكان غير بعيد عن برج إيفل مساء السبت. وألقت الشرطة القبض على الرجل بعد ذلك بوقت قصير.

وعثر المحققون على مقطع فيديو يقسم فيه المهاجم بالولاء لتنظيم داعش. وبعد اعتقاله، ذكر المشتبه به أنه لم يعد قادرا على تحمل موت المسلمين في كل من أفغانستان وفلسطين. وأعرب عن رأي مفاده أن فرنسا هي المسؤولة جزئيا عن حرب إسرائيل في قطاع غزة.

وتردد أن المهاجم استشهد بنداء من داعش في نهاية أكتوبر تم فيه تشجيع المتعاطفين معه على مهاجمة أهداف يهودية كسبب لهجومه، حسبما ذكرت صحيفة "لو باريزيان" مساء الأربعاء.

وكان المهاجم، الذي صنفته السلطات على أنه تهديد إسلاموي، قد حكم عليه بالفعل بالسجن أربع سنوات في عام 2016 بتهمة التخطيط لهجوم. وكان يعانى من مشاكل في الصحة العقلية.