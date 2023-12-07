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بوليفيا تنضم إلى تكتل ميركسور التجاري

(د ب أ)
نشر في: الخميس 7 ديسمبر 2023 - 11:39 م | آخر تحديث: الخميس 7 ديسمبر 2023 - 11:39 م

تم قبول بوليفيا كعضوة جديدة في السوق المشتركة لدول جنوب أمريكا اللاتينية (ميركسور) في قمة المجموعة التجارية في ريو دي جانيرو.

وكتب الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا اليوم الخميس عبر منصة "إكس": "ستزداد مجموعتنا قوة بانضمام 12 مليون شقيق وشقيقة بوليفيين، وسيزيد الناتج الاقتصادي لميركسور بمقدار 43 مليار دولار".

وأضاف لولا: "بوليفيا هي إحدى الاقتصادات الأسرع نموا في المنطقة والعالم، وهي غنية بالموارد الطبيعية التي تمهد الطريق للتحول في مجال الطاقة". 

ولدى بوليفيا، على سبيل المثال، مخزونات كبيرة من الليثيوم المستخدم في صناعة بطاريات السيارات.

وإلى جانب العضوة الجديدة بوليفيا، يضم تكتل ميركسور البرازيل والأرجنتين وباراجواي وأوروجواي، وتم تعليق عضوية فنزويلا منذ 2016 بسبب أسلوب حكم الرئيس نيكولاس مادورو.

وتتفاوض ميركسور حاليا على اتفاق تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي، ورغم ذلك، لم يتم إبرام الاتفاق حتى الآن بسبب معارضة فرنسا والأرجنتين على وجه الخصوص.

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