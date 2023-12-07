فون دير لاين تعرب عن ارتياحها إزاء الاتفاق مع الصين على تحقيق التوازن التجاري

في حين أن مسؤولين أوروبيين رفيعي المستوى دعوا في بكين إلى خفض الحواجز التجارية لصالح الشركات الأوروبية، تعتقد رئيسة المفوضية الأوروبيين أورسولا فون دير لاين أن بكين اتخذت خطوة تجاه بروكسل.



وقالت المسؤولة الأوروبية مساء اليوم الخميس في بكين: "أنا سعيدة أننا اتفقنا مع الرئيس (الصيني) شي على ضرورة أن تكون التجارة متوازنة بيننا"، وذلك بعد محادثات مع أمين عام اللجنة المركزية للحزب الشيوعي والرئيس الصيني شي جين بينج.



يشار إلى أن العجز التجاري الصيني تضاعف في العامين الماضيين لصالح الصين لنحو 400 مليار يورو (431 مليار دولار). وأضافت فون دير لاين أن هذا الوضع تسبب في إثارة القلق لكثير من الأوروبيين.



وقالت فون دير لاين إن أسباب هذا العجز هي قلة وصول الشركات الأوروبية للسوق الصيني والمعاملة التفضيلية للشركات الصينية من خلال الدعم.



وتابعت "نحن نحب المنافسة. إنها تجعلنا أفضل وتقلل الأسعار وتفيد المستهلكين، ولكن المنافسة يجب أن تكون عادلة".



وأضافت أنها تريد رؤية نتائج ملموسة من الصين "وهذا بالطبع سوف يحدد مستقبل علاقتنا".