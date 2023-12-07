إلهام علييف يدعو إلى انتخابات رئاسية مبكرة في أذربيجان في 7 فبراير

دعا رئيس جمهورية أذربيجان السوفيتية السابقة إلهام علييف إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في 7 فبراير، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأذربيجانية الرسمية (آبا) في باكو اليوم الخميس.

ويقود علييف البالغ من العمر 61 عاما البلاد المطلة على بحر قزوين والتي يبلغ عدد سكانها نحو 10 ملايين نسمة منذ عام 2003 ويعتبر حكمه استبداديا.

ويبدو أن علييف يحاول الاستفادة من الاستعادة الناجحة لمنطقة ناجورنو كاراباخ في سبتمبر، والتي وصفها يوم الأربعاء بأنها استعادة للسيادة.

وتمكنت الحملة العسكرية الآذرية من طرد أكثر من 100 ألف أرمني في كاراباخ من منازلهم ودفعتهم للجوء إلى أرمينيا المجاورة.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك محادثات سلام جارية بين الدولتين الواقعتين بالقوقاز، وسط مخاوف من احتمال مطالبة باكو بضم المزيد من الأراضي الأرمينية في المستقبل من أجل إنشاء رابط مع جيب ناخيتشيفان الاذربيجاني، الذي يقع على الحدود مع إيران.

وتعد أذربيجان موردا هاما للنفط والغاز للاتحاد الأوروبي، رغم الانتقادات الموجهة إليها بشأن وضع حقوق الإنسان بها.