وزيرا خارجية تركيا وإيران يبحثان المستجدات على الساحة السورية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، السبت، مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، المستجدات على الساحة السورية.

جاء ذلك خلال لقاء على هامش مشاركتهما في منتدى الدوحة بقطر، وفق ما ذكرته مصادر بوزارة الخارجية التركية.

وأشارت المصادر إلى أن اللقاء بين الجانبين كان بناء وشاملا، وأفادت أن الجانبين بحثا بشكل مفصل آخر المستجدات في سوريا.

كما ناقش الجانبان القضايا التي سيتم طرحها على جدول أعمال اجتماع وزراء خارجية تركيا وروسيا وإيران، الدول الضامنة لمسار أستانة بشأن سوريا.

وفي 27 نوفمبر الماضي، اندلعت اشتباكات بين قوات النظام السوري والفصائل المسلحة، في الريف الغربي لمحافظة حلب شمال البلاد.

واستطاعت الفصائل بسط سيطرتها على مركز مدينة حلب في 30 نوفمبر، وعلى محافظة إدلب بشكل كامل شمال غرب البلاد.

والخميس، طردت الفصائل قوات النظام خارج محافظة حماة وسط البلاد، عقب اشتباكات عنيفة بين الجانبين.

والجمعة، واصلت الفصائل تقدمها لتسيطر على مناطق جديدة بمحافظة حمص (وسط)، التي تحظى بأهمية استراتيجية على طريق دمشق.

وبسطت الفصائل مساء الجمعة، سيطرتها على مركز محافظة درعا المحاذية للحدود الأردنية، عقب اشتباكات مع قوات النظام في المحافظة، التي تعتبر مهد الانتفاضة الشعبية ضد النظام عام 2011.