كشف محمد إبراهيم رئيس قطاع أول التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أسباب ارتفاع أسعار باقات الإنترنت وكروت الشحن.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية» الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الجمعة، إن الأسعار لم يتم تغييرها منذ 2017 إلا مرة واحدة.

وأضاف أن الحديث عن تحريك الأسعار هذا العام مرتين غير صحيح، لافتًا إلى أن أكثر من 70% من مكونات الشبكة وأنظمة التشغيل يتم استيرادها من الخارج - في إشارة إلى راتفاع أسعارها.

ولفت إلى أن سعر التكلفة يزيد عن قيمة تقديم الخدمة، موضحًا أن عدم ارتفاع الأسعار كان من الممكن أن يؤدي كان من تباطؤ الاستثمارات ما كان سيمثل مشكلة.

وشدد على أن هناك وعيًا كاملًا بحجم الضغوط على المواطن، موضحًا أن تحريك الأسعار يتم بميزان حساس.

ونوه بأن زيادة الأسعار هدفها زيادة الجودة وتحسين الخدمة، موضحًا أن هناك بعض الخدمات لم ترتفع أسعارها في عملية التحريك.

ولفت إلى أنه تمت مضاعفة الجزاءات على الشركات مع تحويلها لاستثمارات لصالح العميل، موضحًا أن جزء من إيرادات زيادة الأسعار سيكون لصالح تحسين الجودة.

وأعلنت الشركة المصرية للاتصالات عن رفع أسعار باقات الإنترنت المنزلي، تزامنًا مع مطالب شركات المحمول بزيادة أسعار خدماتها لتخفيف الضغوط المالية التي تواجهها.

ورفعت «المصرية للاتصالات» أسعار باقات الإنترنت، لتبدأ من 239.4 جنيه بدلاً من 160 جنيهًا لباقة سوبر 140 جيجها بايت الأكثر شعبية، وتصل الأسعار إلى 2006.4 جنيه شهرياً لباقة ماكس 1 تيرا بايت.

كما تتراوح أسعار كروت الشحن الجديدة - غير شاملة ضريبة القيمة المضافة - بين 13 جنيهاً، و38 جنيهاً، بدلاً من 10 جنيهات و29 جنيهًا.