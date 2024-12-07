 مجموعة الأهلي.. شباب بلوزداد يهزم استاد أبيدجان في دوري الأبطال - بوابة الشروق
السبت 7 ديسمبر 2024 8:54 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

مجموعة الأهلي.. شباب بلوزداد يهزم استاد أبيدجان في دوري الأبطال

محمد جلال
نشر في: السبت 7 ديسمبر 2024 - 8:40 م | آخر تحديث: السبت 7 ديسمبر 2024 - 8:40 م

حقق فريق شباب بلوزداد الجزائري الفوز على مضيفه استاد أبيدجان الإيفواري بهدف دون رد، في الجولة الثانية لمجموعات دوري أبطال أفريقيا.

ونجح الفريق الجزائري في تحقيق أول فوز له بعدما خسر على ملعبه في المباراة السابقة ضد أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي.

وسجل هدف فوز بلوزداد أمين محيوس في الدقيقة 71 من المباراة.

وأصبح ترتيب المجموعة الآن الأهلي في الصدارة برصيد 4 نقاط، وبفارق الأهداف عن أورلاندو صاحب المركز الثاني، ثم شباب بلوزداد في المركز الثالث بـ3 نقاط، وأخيرا استاد أبيدجان دون نقاط.

ويلعب شباب بلوزداد ضد الأهلي في الجولة الثالثة من دور المجموعات يوم 22 ديسمبر الجاري.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك