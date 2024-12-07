رئيس الوزراء القطري يحذر من اندلاع حرب أهلية في سوريا

أكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم السبت، أن الوضع في سوريا يتطور وقد يشتد خطورة.

وقال رئيس الوزراء القطري، خلال افتتاح النسخة 22 من منتدى الدوحة اليوم: "لم يتم انتهاز فرصة الهدوء لكي يبدأ الرئيس السوري بشار الأسد تصحيح علاقته بشعبه"، محذرا من حرب أهلية.

وأضاف: "ينبغي إرساء الإطار المطلوب كي نتوصل إلى حل مستدام في سوريا" ، لافتا إلى أن الوضع في سوريا كان متوقعا بسبب الصراع في غزة.

وتابع: "لم نلاحظ أي تحرك جدي من بشار الأسد بشأن تصحيح العلاقة مع الشعب السوري"، موضحا أن "هناك قلقا من أن تهدد الحرب الأهلية وحدة سوريا إذا لم يتم التوصل لحل سياسي".

وأكد أن "الإبادة الجماعية في غزة تهدد استقرار المنطقة"، مشيرا إلى أن "المأساة الإنسانية المستمرة في غزة امتدت تداعياتها إلى لبنان وسوريا".

وذكر أن نجاح تجربة الهدنة المؤقتة في لبنان تؤكد إمكانية نجاح العمل الدبلوماسي، قائلا إن العالم يقف على مفترق طرق مصيري، إما الاستسلام لدوامة العنف وإما ابتكار أساليب وحلول جديدة.