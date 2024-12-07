الزراعة: نقدم قروضا بفائدة 5% متناقصة لدعم مزارع الدواجن

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الوزارة تواصل تجديد تراخيص مزارع الدواجن التسمين أو إنتاج بيض المائدة المتوقفة، أو التي يرغب أصحابها في رفع كفاءتها بفائدة ميسرة 5% متناقصة من خلال البنك الزراعي.

وأضاف في تصريحات لبرنامج «اليوم» عبر شاشة «DMC» مساء الجمعة، أن الوزارة تساعد أصحاب المزارع المفتوحة على التحول إلى نظم التربية المغلقة، مشيرا إلى المزارع المفتوحة تلجأ إلى وقف الإنتاج خلال فصل الشتاء؛ نتيجة البرودة القارصة.

وأوضح أن الوزارة تجري الدراسات الفنية اللازمة لأصحاب المزارع، بالإضافة إلى توفير التمويل اللازم لضمان استمرار العملية الإنتاجية طوال العام دون توقف.

وأشار إلى أن النشاط الزراعي يحصل على تمويلات بنسبة فائدة ميسرة 5%، موضحا أن التحول إلى نظم التربية المغلقة سيقلل بدوره من الإصابة بالأمراض والأوبئة، ويحسن من دخل المزارعين.