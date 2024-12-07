مصرع طبيبة ونجلها وإصابة طفلة بسبب حريق داخل شقة في طنطا بالغربية

لقيت طبيبة شابة ونجلها مصرعهما مختنقين، وأصيبت طفلة بإصابات خطيرة؛ إثر حريق هائل شب بشقة الطبيبة في طنطا بمحافظة الغربية.

وشهدت مدينة طنطا، نشوب حريق هائل بإحدى الشقق السكنية بالطابق الرابع بأحد شوارع حي ثان طنطا.

وأسفرالحريق، عن وفاة طبيبة شابة ونجلها، متأثرين بالاختناق الحاد الناتج عن الحريق، وتوقف القلب والتنفس لديهما، وإصابة نجلتها الطفلة بإصابات واختناق حاد، وتم نقلهم إلى المستشفى الجامعي بطنطا.



والأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، تلقت إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من أهالي سكان شارع مروان بن الحكم المتفرع من حسان بن ثابت من المتوكل بدائرة قسم شرطة ثان طنطا باندلاع حريق هائل بالطابق الرابع بإحدى العمارات السكنية بالشارع، وارتفاع ألسنة اللهب والادخنة من إحدى الشقق.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وقوة أمنية من المباحث الجنائية بدائرة قسم شرطة ثان طنطا وشرطة النجدة والسيد المحلاوي رئيس حي ثان طنطا وعبدالعظيم الحمراوي نائب رئيس حي ثان طنطا والحماية المدنية وسيارتي إطفاء و6 سيارات إسعاف، إلى مكان الحريق.

وتبين بالمعاينة نشوب حريق هائل داخل شقة بالطابق الرابع والأخيرة بعمارة سكنية، وتفحم الشقة والآثاث بها، من جراء الحريق.

وتم العثور داخل الشقة على المصابة أسماء محمد، ٣٦ سنة، مصابة بتوقف بالقلب والتنفس، من جراء الاختناق، ونجلها مالك محمد علي، ١٢ عامًا، مصابًا بتوقف بالقلب والتنفس، وتوفيا الاثنين متأثرين بالإصابات التي لحقت بهما في الحريق من جراء الاختناق، ولم تفلح جهود انقاذهما بالمستشفى.

ونقلت الطفلة ليلى محمد علي، 4 سنوات، إلى العناية المركزة بالمستشفى الجامعي لمحاولة إنقاذها إثر إصابتها بتوقف بالقلب والتنفس.

وتم إخماد الحريق وإجراء عمليات تبريد لمنع تجدد النيران مرة أخرى، واتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر بالواقعة.

وقررت جهات التحقيق سرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وسؤال شهود العيان، وندب الأدلة الجنائية لمعاينة أثار الحريق ومعرفة أسبابه وإعداد تقرير بالخسائر.