صحة غزة: 6 شهداء و17 إصابة جراء عدوان الاحتلال آخر 24 ساعة

نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، اليوم الأحد، إن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الـ24 ساعة الماضية، 6 شهداء جدد و17 إصابة.

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م، إلى 70 ألفًا و360 شهيدًا، و171 ألفًا و47 إصابة.

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة الضحايا منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر 2025، إلى 373 شهيدًا، و970 إصابة، و624 شهيدًا انتشلت جثامينهم.

وجددت التنويه أن عددًا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.