استشهاد طفلة فلسطينية بنيران جيش الاحتلال في مواصي رفح

استشهدت طفلة فلسطينية وأصيب مواطنين اثنين، اليوم الأحد، في خروقات إسرائيلية لوقف إطلاق النار.

وبحسب ما نشرته وكالة «معا»، قال الإسعاف والطوارئ برفح، إن الطفلة عهد طارق البيوك - ثلاث سنوات - استشهدت بنيران قوات الاحتلال خارج مناطق تمركزه في مواصي رفح جنوب قطاع غزة.

كما استشهدت الحاجة أم شادي دخّان، متأثرةً بإصابتها جراء الاستهداف الأخير بمخيم نجاة قبل يومين في مواصي خانيونس جنوب القطاع.

وفي شمال قطاع غزة أصيب طفل بجراح خطيرة بنيران جيش الاحتلال في منطقة الزرقا شمال شرق مدينة غزة.

وأصيب مواطن بجراح خطيرة بنيران جيش الاحتلال في منطقة حلاوة بحباليا البلد شمال شرق مدينة غزة.

وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة، بحسب آخر تقارير صحية، إلى 70,360 أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 171,047، منذ بدء العدوان، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

وأشارت إلى أنه وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية، 6 شهداء جدد، و17 إصابة، فيما بلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ اتفاق وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي 373 شهيدا، و970 مصابا، وجرى انتشال 624 جثمانا.