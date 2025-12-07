مسئول بمنظمة التحرير يدعو لبلورة رؤية عربية موحدة بشأن القضية الفلسطينية

دعا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين الدكتور أحمد أبو هولي، اليوم، إلى أهمية بلورة رؤية عربية موحدة تجاه التطورات المتسارعة التي تشهدها القضية الفلسطينية بخاصة في ظل استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة للعام الثاني وما خلفه من دمار واسع وآلاف الشهداء والجرحى إضافة إلى الظروف الإنسانية القاسية التي تعرقل جهود الإغاثة والتعافي.

وأشار هولي إلى مواصلة الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاته في الضفة الغربية والقدس بما في ذلك الإعدامات الميدانية وتوسيع المستوطنات ومصادرة الأراضي والاقتحامات المتكررة معتبرا أن غياب المحاسبة الدولية يشجع الاحتلال على مواصلة هذه الممارسات.

كما حذر أبو هولي من الأزمة المالية غير المسبوقة التي تواجهها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بعجز يتجاوز 200 مليون دولار داعيا إلى توفير دعم مستدام يمكنها من مواصلة خدماتها الحيوية للاجئين الفلسطينيين.

وأكد على أهمية تعزيز الموقف العربي الموحد ودعم الجهود السياسية الهادفة إلى حماية الحقوق الفلسطينية وفي مقدمتها حق العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وبالاشارة الى اتفاق وقف اطلاق النار الذي تم توقيعه في قمة شرم الشيخ للسلام في 13 أكتوبر الماضي، أوضح أبو هولي اغنه جاء ثمرة الجهود الدبلوماسية العربية المكثفة وعلى رأسها الدور التاريخي والريادي الذي قامت به مصر في رعاية مفاوضات وقف اطلاق النار إلى جانب الجهود الإقليمية والدولية الداعمة في مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية وقطر وتركيا وعددغا من الشركاء الدوليين الذين أسهموا في الوصول إلى هذا الاتفاق.

وشدد على أن وقف إطلاق النار يعد خطوة مهمة لكنها غير كافية ما لم تترجم إلى التزام دائم بوقف الحرب ورفع الحصار المفروض على قطاع غزة منذ سنوات وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون قيود تمهيدا لإطلاق عملية إعمار شاملة تعيد الحياة إلى مؤسسات القطاع وتخفف المعاناة المتفاقمة للشعب الفلسطيني.

و أكد على الدعم الفلسطيني لجهود تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة ودعم الخطة العربية لإعادة إعمار القطاع وحشد الدعم الدولي لمؤتمر التعافي المقرر عقده في القاهرة، معتبراً أن أي إشراف أو وجود دولي في قطاع غزة يجب أن تكون مهمته الأساسية حماية الفلسطينيين المدنيين، بموافقة دولة فلسطين صاحبة الولاية الشرعية على كامل الأراضي الفلسطينية، ودعم جهودها في بسط سيادتها وإدارة شؤون مواطنيها.