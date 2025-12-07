نتنياهو: المرحلة الثانية من اتفاق غزة ستكون أكثر صعوبة

- نتنياهو يجدد رفضه لإقامة دولة فلسطينية: لن نؤسس دولة هدفها تدمير اليهود



قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن إنهاء حكم حركة المقاومة الفلسطينية «حماس» سيحقق مستقبلا أفضل لقطاع غزة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني، مساء الأحد، أن المرحلة الثانية من اتفاق غزة ستكون أكثر صعوبة، مشيرًا إلى التركيز فيها على نزع سلاح حماس.

واستطرد: «المرحلة الأولى من اتفاق غزة تقترب من نهايتها وننتظر المحتجز الأخير، ونتوقع الانتقال قريبا إلى المرحلة الثانية».

وأشار إلى أنه سيبحث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال لقائهما الشهر الجاري، كيفية إنهاء حكم حماس، مثمنًا جهود ترامب، في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار، وتبادل الأسرى والمحتجزين.

وتعهد رئيس حكومة الاحتلال، بالرد على أي تهديد يواجه بلاده، قائلًا إنها «لن تسمح بتكرار أحداث 7 أكتوبر».

وتطرق بالحديث إلى حل الدولتين، زاعمًا أن «الفلسطينيين لديهم بالفعل دولة قائمة في غزة تستخدم لتدمير إسرائيل».

وأكمل: «نؤمن أن هناك مسارًا للتقدم نحو السلام مع الدول العربية والجيران الفلسطينيين، لكننا لن نؤسس دولة هدفها تدمير اليهود».