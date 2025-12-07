قال بشير جبر، مراسل «القاهرة الإخبارية» من غزة، إن الساعات الأخيرة شهدت تصعيدا ملحوظا في الخروقات الإسرائيلية شرق المدينة، حيث استمرت أصوات الانفجارات وإطلاق النار الكثيف من الآليات العسكرية الإسرائيلية.

وأوضح خلال رسالة على الهواء، أن عدة آليات توغلت من المناطق المصنّفة «صفراء» باتجاه المناطق «البيضاء»، في تكرار لسيناريو مشابه وقع يوم أمس شرق مدينة خان يونس، حين تقدمت القوات الإسرائيلية مئات الأمتار ووسّعت نطاق المناطق الصفراء.

وتابع أن هذا التصعيد يأتي بالتزامن مع قصف مدفعي متواصل وغارات جوية استهدفت خان يونس ورفح جنوب القطاع خلال ساعات الفجر، إلى جانب استمرار القصف في مدينة غزة، خصوصًا في حيي الشجاعية والتفاح.

وذكر أن هذا القصف أسفر عن إصابة طفل فلسطيني في حي التفاح وآخر في منطقة جباليا شمال القطاع، نتيجة استمرار العمليات العسكرية التي تطال مختلف مناطق القطاع بلا توقف.

ونشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، اليوم الأحد، إن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الـ24 ساعة الماضية، 6 شهداء جدد و17 إصابة.

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م، إلى 70 ألفًا و360 شهيدًا، و171 ألفًا و47 إصابة.

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة الضحايا منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر 2025، إلى 373 شهيدًا، و970 إصابة، و624 شهيدًا انتشلت جثامينهم.

وجددت التنويه أن عددًا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.